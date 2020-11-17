Российские космонавты впервые за полтора года выйдут в открытый космос

https://static.news.ru/photo/25f62ab8-2981-11eb-b218-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков выйдут в открытый космос для работы за пределами Международной космической станции (МКС).

Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос полтора года назад, а для Рыжикова и Кудь-Сверчкова это будет вообще первый опыт.

Выход за пределы МКС продлится пять с половиной часов. За это время космонавты проведут ряд испытаний и проверят оборудование. Помимо этого, если останется время, они почистят один из иллюминаторов модуля «Звезда» и заменят планшет, регистрирующий уровень загрязнения от работающих двигателей.

По словам Рыжикова, подготовка и проведение выхода — это огромный комплекс мероприятий на Земле и на станции.

Мы готовим отсеки, изучаем документацию, готовим оборудование. Готовим скафандры, проводим медицинские обследования. Мы с удовольствием и волнением готовимся к этой работе в открытом космосе, — цитирует космонавта Пятый канал.

Как сообщил Роскосмос на своей странице в Instagram, прямая трансляция выхода в открытый космос начнётся 18 ноября в 17:30.

На Сергее Рыжикове будет надета командирская экипировка с красными лампасами («Орлан-МКС» № 5), на Сергее Кудь-Сверчкове — с синими лампасами вдоль скафандра («Орлан-МКС» № 4), — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Рыжиков заделал на МКС трещину в российском модуле «Звезда», из-за которой происходит утечка воздуха. Переговоры космонавта с подмосковным Центром управления полётами во время выполнения работ транслировало NASA.