Российские космонавты не смогли заменить элемент модуля «Заря» на МКС

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков не смогли заменить панель регулятора расхода жидкости системы терморегуляции на модуле Международной космической станции (МКС) «Заря».
Переговоры космонавтов с Центром управления полётами (ЦУП)
«Заря» была первым модулем МКС, запущенным в космос. Модуль изготовили в РФ, однако его относят к американским блокам станции, так как его сборку финансировали США.
Как передавал NEWS.ru, Кудь-Сверчков и Рыжиков при выходе в открытый космос открыли люк модуля «Поиск», которым ещё никогда не пользовались на МКС. Блок запустили в космос 11 лет назад, в 2009 году, но всё это время российские космонавты для выходов использовали модуль «Пирс».