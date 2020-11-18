Российские космонавты не смогли заменить элемент модуля «Заря» на МКС

https://static.news.ru/photo/29f66a78-29d2-11eb-8587-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков не смогли заменить панель регулятора расхода жидкости системы терморегуляции на модуле Международной космической станции (МКС) «Заря».

Переговоры космонавтов с Центром управления полётами (ЦУП) транслировались на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Рыжиков и Кудь-Сверчков не смогли открыть гермоконтейнер, в котором находился сменный регулятор расхода жидкости, из-за слишком туго затянутого болта. ЦУП распорядился прервать выполнение задачи, космонавты вернули контейнер в стыковочный отсек модуля «Поиск».

«Заря» была первым модулем МКС, запущенным в космос. Модуль изготовили в РФ, однако его относят к американским блокам станции, так как его сборку финансировали США.

Как передавал NEWS.ru, Кудь-Сверчков и Рыжиков при выходе в открытый космос открыли люк модуля «Поиск», которым ещё никогда не пользовались на МКС. Блок запустили в космос 11 лет назад, в 2009 году, но всё это время российские космонавты для выходов использовали модуль «Пирс».