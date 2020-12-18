Российские космонавты начали вакцинироваться от COVID-19

Российские космонавты и сотрудники Центра подготовки космонавтов (ЦПК) начали прививаться от коронавирусной инфекции.
Утром 18 декабря в медико-санитарную часть № 2 Звёздного Городка для прохождения первого этапа вакцинации прибыли космонавты Олег Артемьев и Николай Чуб,
По мнению Артемьева, вакцинироваться нужно всем без всяких опасений.
Болезнь страшная. Многие из моих друзей перенесли её очень тяжело. Есть даже те, кто лишился жизни из-за этой болезни, — отметил космонавт.
ЦПК имени Гагарина стал одним из первых предприятий ракетно-космической отрасли, принявших участие в масштабной прививочной кампании. В Роскосмосе отмечают, что специалисты своим примером показали, что вакцинация — это эффективный способ борьбы с пандемией.
Через три недели Артемьев, Чуб и сотрудники ЦПК, прошедшие первый этап, получат вторую прививку. Состояние их здоровья будут отслеживать врачи МСЧ № 2.
Как писал NEWS.ru, с понедельника, 21 декабря, в Москве откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан. Получить прививку смогут работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. По оценке московской мэрии, вакцинироваться смогут около миллиона человек из этих групп.