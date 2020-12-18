Российские космонавты начали вакцинироваться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/03a9a640-4152-11eb-99d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские космонавты и сотрудники Центра подготовки космонавтов (ЦПК) начали прививаться от коронавирусной инфекции.

Утром 18 декабря в медико-санитарную часть № 2 Звёздного Городка для прохождения первого этапа вакцинации прибыли космонавты Олег Артемьев и Николай Чуб, сообщает Роскосмос. Вместе с ними первый компонент прививки получили ещё несколько работников ЦПК, непосредственно участвующих в тренировках экипажей космических кораблей. Все специалисты прошли предварительный медицинский осмотр.

По мнению Артемьева, вакцинироваться нужно всем без всяких опасений.

Болезнь страшная. Многие из моих друзей перенесли её очень тяжело. Есть даже те, кто лишился жизни из-за этой болезни, — отметил космонавт.

ЦПК имени Гагарина стал одним из первых предприятий ракетно-космической отрасли, принявших участие в масштабной прививочной кампании. В Роскосмосе отмечают, что специалисты своим примером показали, что вакцинация — это эффективный способ борьбы с пандемией.

Через три недели Артемьев, Чуб и сотрудники ЦПК, прошедшие первый этап, получат вторую прививку. Состояние их здоровья будут отслеживать врачи МСЧ № 2.

Как писал NEWS.ru, с понедельника, 21 декабря, в Москве откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан. Получить прививку смогут работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. По оценке московской мэрии, вакцинироваться смогут около миллиона человек из этих групп.