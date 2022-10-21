Российская космонавтка Кикина подстригла своего коллегу на МКС

Фото: Роскосмос

Анна Кикина

Девушка-космонавт Анна Кикина подстригла своего коллегу Дмитрия Петелина на МКС, сообщает «Сиб.фм». Известно, что космонавт стригся в невесомости впервые. Уроженка Новосибирска является единственной девушкой-космонавтом Роскосмоса на космической станции.

Для стрижки в космосе Кикина использовала специальную машинку с прикрепленным шлангом, которая засасывает волоски, не дает им разлететься по космической станции и залететь в вентиляцию, которая из-за этого может выйти из строя. Кадры стрижки космонавты записали на видео.

7 октября россиянка Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката, перешли на борт МКС после стыковки корабля Crew Dragon компании SpaceX. Трансляция полета велась на сайте NASA.

Анна Кикина стала первой из российских космонавтов, которая отправилась на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. Запуск корабля изначально был намечен на 3 октября, но его два раза переносили из-за урагана «Иан». Экипаж будет находиться на МКС 145 суток.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил горожанам подумать над увековечиванием в городе имени женщины-космонавта Анны Кикиной. Он сказал, что город исторически связан с космическими разработками, а предприятия города участвовали в создании первого спутника.