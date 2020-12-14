Роскосмос заподозрил США в создании военной базы на Луне

https://static.news.ru/photo/295cbc5c-3e13-11eb-9bec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Роскосмосе допускают вероятность того, что США в рамках программы NASA «Артемида» совместно с партнёрами будут реализовывать на Луне военные программы. Об этом заявил заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

По его оценке, «Соглашения Артемиды» по освоению спутника Земли «прямо или косвенно нарушают общепризнанные нормы международного космического права». В них, подчеркнул замглавы Роскосмоса, не прописан прямой запрет на осуществление военной деятельности на Луне.

Таким образом, по нашему мнению, американские коллеги не исключают милитаризации космоса в случае необходимости. Именно указанная скрытая формулировка вызывает, в общем-то, опасения, — цитирует РИА Новости выступление Савельева в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Ранее NASA пригласило все страны подписать так называемые «Соглашения Артемиды» — свод правил взаимодействия стран в освоении Луны и далёкого космического пространства.

В США подчеркнули, что предложенные принципы базируются на принципах Договора о космосе 1967 года. Сейчас к документу присоединились около 10 партнёров.

Администрация президента США Дональда Трампа заявляла о намерении возобновить пилотируемые полёты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название «Артемида» в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона. Его именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на спутник Земли в 60–70-х годах прошлого века.

При этом, как писал NEWS.ru, указ Трампа об освоении спутника Земли отвергает Соглашение о деятельности государств на Луне и на других небесных телах, принятое Генассамблеей ООН в 1979 году. Документ не рассматривает космическое пространство в качестве всеобщего достояния и устанавливает приоритет США на его коммерческое исследование.

В свою очередь в Кремле заявили, что попытки приватизации Луны американцами неприемлемы.