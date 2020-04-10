Роскосмос запланировал 28 пусков до конца года

https://static.news.ru/photo/9c46a8de-7b56-11ea-be2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Shelepin/NASA/Global Lok Press

Роскосмос запланировал 33 ракетных пуска в 2020 году. Пять уже проведены, отметил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, 12 пусков придутся на российскую Федеральную космическую программу, а девять стартов зарезервированы для коммерческих аппаратов. Часть ракет должны вывести из Гвинейского космического центра, который приостановил работу из-за коронавируса.

Вчерашний пуск был довольно важный и сложный, потому что впервые мы испытали уже с участием экипажа связку корабля «Союз МС» и ракеты «Союз-2.1а» с полностью российской цифровой системой управления, — цитирует Рогозина ТАСС.

Глава Роскосмоса отметил, что в минувшем году госкорпорация провела 25 успешных запусков. Ещё 10 стартов остались на счету Минобороны, которое использовало наработки Роскосмоса.