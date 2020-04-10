Роскосмос запланировал 28 пусков до конца года

Роскосмос запланировал 33 ракетных пуска в 2020 году. Пять уже проведены, отметил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.
По его словам, 12 пусков придутся на российскую Федеральную космическую программу, а девять стартов зарезервированы для коммерческих аппаратов. Часть ракет должны вывести из Гвинейского космического центра, который приостановил работу из-за коронавируса.
Вчерашний пуск был довольно важный и сложный, потому что впервые мы испытали уже с участием экипажа связку корабля «Союз МС» и ракеты «Союз-2.1а» с полностью российской цифровой системой управления, — цитирует Рогозина ТАСС.
Глава Роскосмоса отметил, что в минувшем году госкорпорация провела 25 успешных запусков. Ещё 10 стартов остались на счету Минобороны, которое использовало наработки Роскосмоса.
Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса
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