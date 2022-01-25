Роскосмос работает над созданием «Ангары» с возвращаемыми блоками

В Роскосмосе работают над созданием ракеты-носителя «Ангара» с возвращаемым пакетом из пяти блоков первой ступени, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, создать такую версию ракеты можно будет после того, как у разработчиков будут в распоряжении кислородно-водородные двигатели, способные вывести на орбиту полезную нагрузку и вернуть первую степень на Землю, пишет РИА Новости.

У нас есть одна задумка, которая состоит в том, что можно было бы посмотреть на возможность работы по «Ангаре» с точки зрения возвращаемости пакета первой ступени, не расщепляя его, не разбрасывая на отдельные универсальные ракетные модули, — сказал Рогозин на пленарном заседании Королёвских чтений в Москве.

Как пояснил глава Роскосмоса, в силу географии у России, в отличие от США, нет возможности сажать ступени на морские платформы. Поэтому речь пойдёт о посадке первой ступени на специализированную платформу где-нибудь на берегу Охотского моря.

Ранее сообщалось, что Минобороны России собирается в 2022 году запустить с космодрома в Плесецке три ракеты семейства «Ангара». В планы входит проверка двух тяжёлых ракет этого типа и одной лёгкой. По предварительным данным, ракеты выведут на орбиту спутники, в то время как запуск макетов полезной нагрузки не планируется. В составе тяжёлых ракет будет разгонный блок «Бриз-М».