Роскосмос вывел на орбиту новые британские спутники

https://static.news.ru/photo/f9d4413e-a641-11eb-8398-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Все 36 спутников связи британской компании OneWeb успешно доставлены на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат». Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.

Все спутники штатно отделились, — уточнил глава госкорпорации.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с иностранными космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный в 01.14 мск 26 апреля. Это был пуск, посвящённый 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос.

Он стал пятым в рамках миссии, предусмотренной контрактом об аппаратах OneWeb. Следующие запуски спутников состоятся 27 мая и 1 июля 2021 года. Сейчас на орбиту доставлены 182 аппарата, всего к концу 2022 года их там будет 648.

Ранее стало известно, что ракета «Союз-2.1б» вывела разгонный блок «Фрегат» на суборбитальную траекторию через девять минут после старта. Он со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. Затем «Фрегат» развёз спутники по орбитам высотой порядка 450 км. На всю операцию отводилось 3 часа 51 минута 40 секунд. Первый раз в 2021 году «Союз-2» стартовал с аппаратами OneWeb с Восточного месяц назад — 25 марта.