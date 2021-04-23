Роскосмос впервые отказал заказчику в запуске спутника

https://static.news.ru/photo/bff05c4e-a43b-11eb-a760-96000091f725_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Павел Львов/РИА Новости

Российская компания «Роскосмос» отказала заказчику, который хотел запустить спутник при помощи мощностей госкорпорации. Такое решение было принято впервые за долгое время, рассказал гендиректор организации Дмитрий Рогозин.

По его словам, причиной стало отсутствие мощностей, которые заняты на других проектах, передаёт РИА Новости.

Когда у нас в этом году вдруг появилась возможность запустить ещё космический аппарат, мы впервые за последние годы вынуждены были отказать заказчику, потому что у нас физически производственные мощности, они на пределе, — сказал Рогозин.

В 2021 году Роскосмос занят в двух коммерческих проектах: запуск ракеты с космическими туристами 8 декабря, а также четыре пуска по проекту OneWeb для обеспечения доступа в Интернет через спутники. Все эти программы выполняются ракетой «Союз».

Остальные запуски «Союза» в 2021 году будут проведены для федеральных ведомств России.

Ранее сообщалось, что Россия выйдет из проекта МКС через четыре года — с 2025 года, после чего начнёт создавать новую национальную орбитальную станцию. Сейчас российские власти имеют планы по финансированию проекта до 2030 года, стоимость станции может составить порядка $5–6 млрд. По словам Рогозина, первый базовый модуль для новой станции будет готов к запуску в 2025 году, сейчас он уже находится в работе. Им станет Научно-энергетический модуль, который ранее предназначался для МКС.

По мнению вице-премьера России Юрия Борисова, состояние конструкций МКС может привести к катастрофе. В Роскосмосе также подтвердили, что модули МКС уже выработали свой ресурс. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин допустил, что российский сегмент станции может перейти под ответственность США.