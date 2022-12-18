Роскосмос: в корабле «Союз МС-22» понизили температуру

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Корабль «Союз МС-22»

Температуру в корабле «Союз МС-22» со сломанной системой охлаждения удалось понизить, сообщили представители Роскосмоса. Пресс-служба госкорпорации пояснила, что это произошло благодаря специалистам подмосковного Центра управления полетами. Помимо этого, корабль планируют осмотреть с помощью дистанционного манипулятора, результаты будут получены в понедельник, 19 декабря.

Температура в пилотируемом корабле «Союз МС-22» снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах, — сказано в сообщении.

О разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС, стало известно из переговоров экипажа с наземными службами. Из-за нее перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря. Также сообщалось, что на борту корабля еще до открытия выходного люка сработала сигнализация.

Позже неназванный источник РИА Новости сообщил, что Роскосмосу потребуется около месяца, чтобы отправить к МКС по ускоренной программе корабль-спасатель «Союз» взамен поврежденного «Союза МС-22». При этом он подчеркнул, что решение по этому поводу еще не приняли.