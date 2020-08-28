Роскосмос: в августе астероиды почти 80 раз сближались с Землёй

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Сближение астероидов из группы Аполлонов в августе фиксировались почти 80 раз, сообщили в Роскосмосе.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что такие астероиды довольно часто приближаются к нашей планете. В августе самое близкое сближение составило менее восьми тысяч километров.

Согласно данным Роскосмоса, большинство сближений в последний месяц лета было зафиксировано с новыми объектами — только 10 были обнаружены ранее в 2007-2018 годах.

После обнаружения рассчитываются орбиты на долгосрочную перспективу и потенциальная опасность для Земли, — уточнили в госкорпорации в комментарии для ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Роскосмос рассчитал орбиту астероида 2011 ES4 ещё в 2011 году. Ведомство признало риск столкновения объекта с Землёй несущественным.