Роскосмос: в 2020 году МКС более 200 раз сближалась с космическим мусором

Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в 2020 году зарегистрировала 220 опасных сближений Международной космической станции (МКС) с фрагментами космического мусора. Об этом начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» (входит в структуру Роскосмоса) Игорь Бакарас сообщил ТАСС.
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В связи с высокой вероятностью нарушения штатной эксплуатации из-за возможного столкновения с фрагментом разрушения операционного элемента японской ракеты Н-2А орбита МКС была скорректирована, — прокомментировал инцидент российский специалист.
Бакарас пояснил, что к космическому мусору среди прочего относятся и предметы, потерянные космонавтами во время выходов в открытый космос. Большинство из них сгорают в атмосфере спустя некоторое время. Все подобные объекты попадают в базу данных главного информационно-аналитического центра АСПОС ОКП.
Подобные объекты также представляют опасность для МКС и других космических аппаратов, как и любой объект космического мусора, орбита которого может пересекаться с орбитами космических аппаратов. Опасность для МКС довольно низкая и существует только на начальном этапе, в дальнейшем такие объекты опускаются ниже орбиты МКС, — уточнил Бакарас.
Ранее стало известно, что первая в 2021 году коррекция орбиты МКС произойдёт 20 мая.