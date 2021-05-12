Роскосмос: в 2020 году МКС более 200 раз сближалась с космическим мусором

https://static.news.ru/photo/d7f5c6ec-b3ab-11eb-979e-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в 2020 году зарегистрировала 220 опасных сближений Международной космической станции (МКС) с фрагментами космического мусора. Об этом начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» (входит в структуру Роскосмоса) Игорь Бакарас сообщил ТАСС.

АСПОС ОКП также зафиксировала более четырёх тысяч сближений МКС с космическими аппаратами. Из-за более чем 200 сигналов об опасном сближении с космическим мусором орбиту станции дважды пришлось корректировать, рассказал Бакарас. Один из таких манёвров осуществили 23 сентября.

В связи с высокой вероятностью нарушения штатной эксплуатации из-за возможного столкновения с фрагментом разрушения операционного элемента японской ракеты Н-2А орбита МКС была скорректирована, — прокомментировал инцидент российский специалист.

Бакарас пояснил, что к космическому мусору среди прочего относятся и предметы, потерянные космонавтами во время выходов в открытый космос. Большинство из них сгорают в атмосфере спустя некоторое время. Все подобные объекты попадают в базу данных главного информационно-аналитического центра АСПОС ОКП.

Подобные объекты также представляют опасность для МКС и других космических аппаратов, как и любой объект космического мусора, орбита которого может пересекаться с орбитами космических аппаратов. Опасность для МКС довольно низкая и существует только на начальном этапе, в дальнейшем такие объекты опускаются ниже орбиты МКС, — уточнил Бакарас.

Ранее стало известно, что первая в 2021 году коррекция орбиты МКС произойдёт 20 мая.