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Роскосмос создаст дирекцию для подготовки к лунным миссиям

17:58, 31 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госкорпорация «Роскосмос» создаст специальную дирекцию, которая займётся подготовкой к лунным миссиям, заявил глава организации Дмитрий Рогозин.

Дирекцию возглавит сам Рогозин, говорится на сайте Роскосмоса.

В Роскосмосе создана специальная дирекция, я сам её возглавил, чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки. Это новые задачи и перспективы для пилотируемой космонавтики, — сказал руководитель организации в ходе своего новогоднего поздравления.

Накануне Рогозин заявил, что в 2021 году госкорпорация начнёт превращать в жизнь планы по исследованию дальнего космоса и Луны. Также продолжится подготовка к перевооружению отрасли на совершенно новую ракетно-космическую технику.

Ранее NEWS.ru сообщал, что только 17 космических пусков осуществила Россия в 2020 году. Такого малого количества стартов прежде не было в современной истории страны. США осуществили 44 пуска, а Китай — 39, российский показатель оказался только третьим. Причём так мало пусков бывало лишь на заре космонавтики, с 1957 по 1961 год.

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