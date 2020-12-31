Роскосмос создаст дирекцию для подготовки к лунным миссиям

Госкорпорация «Роскосмос» создаст специальную дирекцию, которая займётся подготовкой к лунным миссиям, заявил глава организации Дмитрий Рогозин.
Дирекцию возглавит сам Рогозин,
В Роскосмосе создана специальная дирекция, я сам её возглавил, чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки. Это новые задачи и перспективы для пилотируемой космонавтики, — сказал руководитель организации в ходе своего новогоднего поздравления.
Накануне Рогозин заявил, что в 2021 году госкорпорация начнёт превращать в жизнь планы по исследованию дальнего космоса и Луны. Также продолжится подготовка к перевооружению отрасли на совершенно новую ракетно-космическую технику.
Ранее NEWS.ru сообщал, что только 17 космических пусков осуществила Россия в 2020 году. Такого малого количества стартов прежде не было в современной истории страны. США осуществили 44 пуска, а Китай — 39, российский показатель оказался только третьим. Причём так мало пусков бывало лишь на заре космонавтики, с 1957 по 1961 год.