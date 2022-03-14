Роскосмос: сотрудничество по МКС зависит от санкций

Роскосмос: сотрудничество по МКС зависит от санкцийГлава "Роскосмоса" Рогозин сообщил о сроках прекращения сотрудничества по МКС
"Роскосмос" примет решение, когда завершать сотрудничество по Международной космической станции, после получения от США, Канады и Европы ответа о возможном снятии санкций с российских предприятий, написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Telegram. Он уточнил, что уже отправлены соответствующие письма руководству НАСА, Европейского и Канадского космических агентств.
В письмах мы предлагаем космическим ведомствам США, Канады и Евросоюза инициировать внутригосударственную проработку вопроса снятия с наших предприятий незаконных санкций и сообщить нам о принятом решении до конца текущего месяца, - говорится в сообщении.
Рогозин
Ранее Россия отменила поставку в США 12 двигателей РД-181 для ракеты Antares, которая запускает грузовой космический корабль Cygnus к Международной космической станции. Причем введенные ограничения касаются не только поставки новых агрегатов, но и обслуживания действующих.