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Роскосмос: сотрудничество по МКС зависит от санкций

Глава "Роскосмоса" Рогозин сообщил о сроках прекращения сотрудничества по МКС
18:29, 14 марта 2022
Роскосмос: сотрудничество по МКС зависит от санкций Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press
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"Роскосмос" примет решение, когда завершать сотрудничество по Международной космической станции, после получения от США, Канады и Европы ответа о возможном снятии санкций с российских предприятий, написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Telegram. Он уточнил, что уже отправлены соответствующие письма руководству НАСА, Европейского и Канадского космических агентств.

В письмах мы предлагаем космическим ведомствам США, Канады и Евросоюза инициировать внутригосударственную проработку вопроса снятия с наших предприятий незаконных санкций и сообщить нам о принятом решении до конца текущего месяца, - говорится в сообщении.

Рогозин подчеркнул, что это позволит сформулировать окончательную позицию "Роскосмоса" по срокам завершения сотрудничества по МКС.

Ранее Россия отменила поставку в США 12 двигателей РД-181 для ракеты Antares, которая запускает грузовой космический корабль Cygnus к Международной космической станции. Причем введенные ограничения касаются не только поставки новых агрегатов, но и обслуживания действующих.

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