Роскосмос: сотрудничество по МКС зависит от санкций

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Возвращение экипажа корабля «Союз МС-19» на Землю с Международной космической станции с американским астронавтом Марком Ванде Хаем на борту состоится по плану 30 марта, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Как пишет «Интерфакс», безопасная работа экипажа МКС остаётся важнейшим приоритетом компании.

Американский астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю 30 марта на борту российского космического корабля «Союз МС-19» вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, — сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Там...