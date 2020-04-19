«Роскосмос» снизил коммерческую стоимость ракетных пусков почти на 40%

«Роскосмос» повысил свою коммерческую привлекательность для иностранных партнеров, снизив стоимость ракетных пусков. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.
Отмечается, что «Роскосмосу» на фоне антироссийских санкций пришлось проявить максимальную гибкость и сохранить привлекательность пусковых услуг для иностранных клиентов, которые хотели бы запускать свои космические аппараты именно на российских ракетах.
Мы пошли на беспрецедентный шаг и добились снижения на 39 процентов стоимости наших пусков, — цитирует Рогозина «Интерфакс».
Он добавил, что стратегия «Роскосмоса» сводится к борьбе за эффективность и надежность: снижаются издержки, непроизводственные расходы а также убирается избыточный управленческий персонал.
Кроме того, Рогозин напомнил, что «Роскосмос» когда-то доминировал на космическом рынке, а цена за пуск «Протона» доходила до $100 млн. Потом стали появляться агрессивные конкуренты, которых поддерживают власти США, фактически переплачивая за услуги.
Как писал NEWS.ru, Рогозин обвинил компанию Илона Маска SpaceX в недобросовестной конкуренции и лицемерии. По его словам, американский бизнесмен прибегает к демпингу и лоббированию санкций против РФ.