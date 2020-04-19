«Роскосмос» снизил коммерческую стоимость ракетных пусков почти на 40%

https://static.news.ru/photo/d62a520a-8266-11ea-9edd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/facebook.com

«Роскосмос» повысил свою коммерческую привлекательность для иностранных партнеров, снизив стоимость ракетных пусков. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

Отмечается, что «Роскосмосу» на фоне антироссийских санкций пришлось проявить максимальную гибкость и сохранить привлекательность пусковых услуг для иностранных клиентов, которые хотели бы запускать свои космические аппараты именно на российских ракетах.

Мы пошли на беспрецедентный шаг и добились снижения на 39 процентов стоимости наших пусков, — цитирует Рогозина «Интерфакс».

Он добавил, что стратегия «Роскосмоса» сводится к борьбе за эффективность и надежность: снижаются издержки, непроизводственные расходы а также убирается избыточный управленческий персонал.

Кроме того, Рогозин напомнил, что «Роскосмос» когда-то доминировал на космическом рынке, а цена за пуск «Протона» доходила до $100 млн. Потом стали появляться агрессивные конкуренты, которых поддерживают власти США, фактически переплачивая за услуги.

Как писал NEWS.ru, Рогозин обвинил компанию Илона Маска SpaceX в недобросовестной конкуренции и лицемерии. По его словам, американский бизнесмен прибегает к демпингу и лоббированию санкций против РФ.