Роскосмос сможет осуществлять пуски в стратосферу с космодрома Восточный

https://static.news.ru/photo/90ad31f0-8268-11ea-89f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Марина Лысцева/roscosmos.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация сможет осуществлять пуски в стратосферу с космодрома Восточный.

Можем пуски в стратосферу осуществлять, используя инфраструктуру космодрома Восточный. Можем использовать нашу аппаратуру для тестирования на этих стратостатах, которые частники будут изготавливать, — рассказал Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Работы по данному направлению госкорпорация будет осуществлять в рамках частно-государственного партнёрства.

Как писал NEWS.ru, запуск и выведение на орбиту малых космических аппаратов запланированы на сентябрь 2020 года. Два спутника из общего числа принадлежат зарубежным заказчикам, один из них — первый спутник Туниса Challenge One. Три аппарата предназначены для дистанционного зондирования Земли, это «Зоркий» формата Cubesat 6U с камерой с разрешением около 15 метров, а также спутники «НИУ ВШЭ — ДЗЗ» и «Сириус-ДЗЗ» с камерами для фотографирования Земли с разрешением около 50 метров, рассказал генеральный директор компании «Спутникс» Владислав Иваненко.