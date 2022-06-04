Роскосмос решил восстановить работу немецкого телескопа на «Спектре-РГ»

Фото: Роскосмос

Роскосмос принял решение восстановить работу немецкого телескопа eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ» вместе с российским телескопом. С таким заявлением выступил глава корпорации Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что для дальнейшего развития науки это очень важное и необходимое решение.

Я дал указание начать работы по восстановлению работы германского телескопа в системе «Спектр-РГ» вместе с российским телескопом, — сказал Рогозин.

По его словам, те, кто принимал решение о прекращении работы телескопа, на сегодняшний день просто не имеют морального права останавливать новые исследования.

Ранее Рогозин отметил, что Германия сообщила об отключении своего телескопа на фоне обстановки на Украине. В пресс-службе Роскосмоса добавили, что такие шаги могут привести к значительным убыткам для госкорпорации. Все они будут оцениваться, потом счета выставят на оплату германским партнерам.

После того, как ФРГ решила отключить телескоп, российские ученые смогли в сжатые сроки разработать новую программу наблюдений обсерватории. Она позволяет с высокой степенью эффективности задействовать все возможности отечественного телескопа ART-XC.

Ранее российский телескоп «Спектр-РГ» сделал новые важные открытия. Как рассказали в Институте космических исследований, они смогли подтвердить космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого взрыва.