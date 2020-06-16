Роскосмос рассказал о преимуществах модуля «Наука» для МКС

https://static.news.ru/photo/a34eeffe-b06e-11ea-aaf9-fa163e074e61_660.jpg Лабораторный модуль «Наука» Фото: Roscosmos/Global Look Press

Лабораторный модуль «Наука» для МКС находится на завершающем этапе испытаний. Аппарат тестируют в космическом центре им. М. В. Хруничева (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»). Проверки систем проходят с положительным результатом. В последние дни специалисты работали над герметичностью корпуса и стыковочной аппаратуры.

Также испытания подтвердили надёжность пневмо-гидросистем двигательной установки и наружных контуров, говорится на официальном сайте Роскосмоса.

Мы проводим испытания в вакуумной камере, имитирующей условия космического пространства. В условиях, максимально приближённых к рабочим, проверяется функционирование пневмо-гидросистем, а также герметичность корпуса, — рассказал генеральный конструктор КБ «Салют» (входит в состав центра имени М. В. Хруничева) Сергей Кузнецов.

По его словам, испытания идут по графику. Сейчас тестируются баки. Вывод «Науки» из камеры состоится 22 июня 2020 года. На космодром Байконур аппарат планируется направить в июле. Его стыковка с МКС позволит модернизировать российский сегмент станции. Модуль оснащён унифицированными рабочими местами.

Благодаря современному оборудованию время работы в открытом космосе, как правило, дорогостоящей, сократится. Часть манипуляций специалисты смогут выполнять, не покидая МКС. Кроме того, «Наука» обеспечит помещения станции кислородом, начнёт регенерировать воду из урины (мочи) и регулировать ориентацию МКС.

Первоначально модуль «Наука» планировалось отправить к МКС в 2019 году. В 2020-м на очереди отправка узлового модуля «Причал», а в 2022 году — научно-энергетического модуля. В связи с переносом запуска не состоится запланированное на сентябрь увеличение российского экипажа МКС с двух до трёх человек. Состав космонавтов был уменьшен в 2017 году.

В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле». Эксперимент предполагает создание кристаллов для новейших инфракрасных (ИК) датчиков, которые будут использоваться на спутниках группировки «Сфера».

Завершить строительство российского сегмента МКС собираются к 2022 году. Кроме «Науки», на орбиту должны отправиться модули «Причал» (в 2020 году) и научно-энергетический блок (в 2022-м).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскосмос в ближайшие три года планирует возвести аэропорт на космодроме Восточный, а также современный аэровокзал в терминале «Внуково-Космос». В госкорпорации отметили, что за это время необходимо выполнить серьёзный объём работ.