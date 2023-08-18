Роскосмос рассказал о новом маневре станции «Луна-25» Роскосмос: «Луна-25» скорректировала орбиту вокруг естественного спутника Земли

Фото: Роскосмос

Автоматическая станция «Луна-25» скорректировала орбиту вокруг естественного спутника Земли, сообщили в Роскосмосе. Там отметили, что маневр прошел штатно.

Сегодня в 09:20 мск двигательной установкой автоматической станции была выполнена коррекция орбиты длительностью 40 секунд. Ее цель — обеспечение наилучших условий для последующего построения предпосадочной орбиты, — указано в сообщении.

Ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли. Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, станция должна достигнуть цели 21 августа. Эксперт также заявлял, что целью космической миссии станет поиск воды на спутнике Земли.

17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности при помощи телевизионных камер комплекса СТС-Л. На фотографии был изображен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника Земли.

Роскосмос отметил, что невидимый с Земли кратер вызывает большой интерес у ученых, высота окружающего его вала достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна. В компании добавили, что проведенная станцией съемка дополнит сведения о кратере. При этом первый снимок обратной стороны был сделан еще в октябре 1959 года советской станцией «Луна-3».