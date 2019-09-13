Роскосмос обнародовал рассекреченные документы, которые связаны с началом «лунной гонки» СССР и США.
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Помимо этого, опубликованы постановления ЦК КПСС о старте работ по разработке лунных аппаратов и иные расчёты элементов космической системы.
Как писал News.ru, ранее заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта заявил, что «лунная гонка» между СССР и США помогла учёным получить 95% всех научных данных о естественном спутнике Земли. Он пояснил, что учёные пользовались шансом изучить Луну, хотя причины начала исследований были чисто политическими.