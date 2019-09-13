https://static.news.ru/photo/a7f71c7a-d540-11e9-a51b-fa163e074e61_660.jpg Н.С. Хрущёв, находясь с визитом в США, подарил американскому президенту Д.Эйзенхауэру точную копию вымпела и специально изготовленный в честь этого события золотой значок Фото: www.roscosmos.ru

Роскосмос обнародовал рассекреченные документы, которые связаны с началом «лунной гонки» СССР и США.

В специальном разделе на сайте госкорпорации желающие могут ознакомиться с докладными записками Минобороны СССР о том, какими должны быть космические аппараты, расчёты возможной траектории полёта к Луне и характеристики ракет.

Помимо этого, опубликованы постановления ЦК КПСС о старте работ по разработке лунных аппаратов и иные расчёты элементов космической системы.

Как писал News.ru, ранее заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта заявил, что «лунная гонка» между СССР и США помогла учёным получить 95% всех научных данных о естественном спутнике Земли. Он пояснил, что учёные пользовались шансом изучить Луну, хотя причины начала исследований были чисто политическими.