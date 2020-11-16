Роскосмос рассекретил документ о лунной гонке США и Советского Союза

https://static.news.ru/photo/67f346e8-27fc-11eb-88af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из важнейших этапов лунной гонки между СССР и США породил вопрос в Кремле — если не получится доставить грунт с естественного спутника на Землю раньше Белого дома, не лучше ли отказаться от запуска советской станции, следует из рассекреченного Роскосмосом документа.

Он опубликован на сайте госкорпорации и представляет собой стенограмму совещания коллегии Министерства общего машиностроения. Оно состоялось 8 мая 1969 года. В нём, например, приняли участие руководитель ведомства Сергей Афанасьев и главный конструктор КБ имени Лавочкина Георгий Бабакин, говорится в рассекреченных бумагах.

Запуск станции Е-8-5 к Луне ракетой-носителем «Протон-К» с космодрома Байконур 14 июня 1969-го закончился неудачей — отказал разгонный блок Д. Спустя месяц, 13 июля, успешно запустили станцию «Луна-15», но она потерпела крушение во время посадки на поверхность спутника Земли 21 июля, в дни первой высадки американцев на Луну.

В 1969–1972 годах Вашингтон, реализуя программу «Аполлон», шесть раз высаживал астронавтов на Луну. На её поверхности побывали 12 представителей NASA. Всего США доставили на Землю 391 килограмм лунного грунта.

Советский Союз с 1970 по 1976 год с помощью аппаратов «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24» привезли на Землю 326 граммов грунта спутника. Образцы хранит Институт геохимии и аналитической химии РАН. Там же находятся 14 граммов грунта, доставленные кораблями США «Аполлон-14» и «Аполлон-16».

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФСБ обнародовала документы, рассказывающие о гражданах Украинской ССР, участвовавших в карательных операциях фашистов во время Великой Отечественной войны. Рассекреченные документы основаны на показаниях бывшего агента советских спецслужб, внедрённого в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721.

Он рассказал, что в составе группы числились около 20 человек, среди которых были выходцы с Украины. Среди прочего в документах отмечаются преступления двух наиболее «кровожадных» уроженцев украинского города Ромны — Леонида Лурги и Аркадия Сидоренко. Советский агент отметил, что вдвоём они казнили более 450 человек.