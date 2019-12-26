https://static.news.ru/photo/b73db3d6-27d6-11ea-9e39-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Госкорпорация Роскосмос за весь 2019 год провела все космические пуски успешно и без происшествий, что случилось впервые с 2009 года.

Сообщается, что с космодромов Байконур и Восточный за уходящий год было запущено в общей сложности 14 ракет-носителей «Союз-2», «Союз-ФГ» и «Протон-М» с гражданским грузом и экипажем МКС. Также в интересах Минобороны и ВКС проводилось семь запусков с космодрома Плесецк, которые тоже прошли без инцидентов.

Как ранее писал NEWS.ru, создание автоматических космических аппаратов для лунной программы не превратится в долгострой. Старты в рамках лунной программы намечены на 2021--2024 годы. Первой к естественному спутнику Земли должна отправиться «Луна-25».