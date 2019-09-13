https://static.news.ru/photo/3eafabc4-d676-11e9-8ac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waldhaeusl, F./Arco Images GmbH

Корпорация Роскосмос планирует и далее обнародовать наиболее интересные данные из рассекреченных документов времён лунной гонки между СССР и США.

Ранее Роскосмос уже опубликовал докладные записки о космических аппаратах, расчёты траектории полёта к Луне и характеристик ракет, а также постановления КПСС о начале работ над созданием лунных аппаратов, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, Китай, Россия и Европейский союз в ближайшее время приступят к совместной проработке плана по созданию исследовательской станции на Луне.