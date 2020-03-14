https://static.news.ru/photo/eb90b0f2-6606-11ea-a1a6-fa163e074e61_660.jpg Ракета-носитель «Протон-М» Фото: Roscosmos/Global Look Press

Изменение даты начала миссии ExoMars-2020 не связано с некачественными деталями ракеты-носителя (РН) «Протон-М», заявили представители Роскосмоса. РН должна была доставить в космос аппараты «Экспресс». Старт перенесли на 2022 год.

Мы приняли трудное и вместе с тем взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год. Оно обусловлено, прежде всего, требованием к максимальной надёжности всех систем космического аппарата «ЭкзоМарс», — передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу

Дефектные детали обнаружены на двух ракетах «Протон-М», запуски которых должны были состояться в марте и июле 2020 года. Во внутреннем крепеже ракет-носителей установили болты, которые были перекалены, что повлияло на их прочность.

Первый «Протон-М» должен был в конце марта вывести на орбиту два спутника связи «Экспресс», теперь запуск перенесён на май. Вторую ракету-носитель хотели использовать для запуска научной миссии ExoMars-2020 на Марс. Её запуск пройдёт по плану, поскольку болты к тому времени успеют заменить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сначала стало известно об отмене первого в 2020 году пуска ракеты-носителя «Протон-М». О проблеме с комплектующими аппарата рассказал гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко. По его словам, полёт отложили для обеспечения предприятием надёжности и гарантии выполнения поставленных задач.