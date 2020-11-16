Роскосмос: проблемы с «Протоном-К» могли сорвать лунную программу СССР

https://static.news.ru/photo/5626c7a2-2836-11eb-864e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos.ru

Роскосмос опубликовал на своём сайте рассекреченные материалы о разработке и запуске тяжёлой автоматической станции «Луна-17» в ноябре 1970 года.

Из документов, в частности, следует, что неоднократные аварии с ракетами «Протон-К» могли привести к срыву лунной программы СССР. Ракета-носитель должна была доставить на спутник Земли станцию с луноходом.

Сроки пусков важнейших космических объектов в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР сорваны вследствие отказов в работе при предыдущих пусках носителей 8К82К («Протон-К») в связи с аварийной работой двигателей, — цитирует ТАСС протокол заседания коллегии Минобщемаша 8 мая 1969 года.

В итоге ситуацию удалось исправить. Кроме того, в документах описывается создание полигона для лунохода, испытания которого прошли успешно.

Станция была запущена 10 ноября 1970 года, через несколько дней она вышла на орбиту Луны, затем были включены двигатели на торможение, и посадочная платформа 17 ноября мягко опустилась на поверхность спутника Земли. На грунт съехал «Луноход-1» — первая в мире телеуправляемая передвижная научная лаборатория, которая проработала до 30 сентября 1971 года, обследовав площадь в 80 тысяч квадратных метров. На Землю были переданы 211 лунных панорам и 25 тысяч снимков.

Сейчас для использования в российской лунной программе разрабатывается корабль «Орёл». Как писал NEWS.ru, первый беспилотный полёт корабля намечен на 2024 год, в 2025-м — пилотируемый полёт к МКС. К естественному спутнику Земли «Орёл» может отправиться в 2027 году.