Роскосмос предупредил о летящем к Земле астероиде

В Роскосмосе заявили, что мимо Земли на расстоянии 23 млн километров пролетит астероид 2009 JF1. Ранее он считался потенциальной угрозой для планеты, но в итоге оказался безопасным, сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

Астрономы выяснили, что на «свидание» с Землёй астероид придёт не 6 мая, как считалось ранее, а 15-го, и пролетит на безопасном расстоянии.

При этом объект не перестаёт быть потенциально опасным, но степень этой опасности не превышает 1: 1 700 000, — заявили в госкорпорации.

Ранее специалисты предположили, что вероятность столкновения астероида с Землей равна 1 к 4000.

19 января Роскосмос опубликовал кадры пролёта потенциально опасного астероида PC1 диметром около одного километра во время его сближения с Землёй на минимальное расстояние. Он прошёл на дистанции примерно 2 млн км от планеты.

Ранее учёные из Института прикладной математики РАН сообщили об обнаружении астероида массой 18 тысяч тонн, который должен будет сблизиться с нашей планетой 5 апреля 2095 года. Вероятность его столкновения с Землёй составляет 0,02%. Астероид получил название UL17.