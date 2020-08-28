Роскосмос предрёк отсутствие проблем с астероидом 2011 ES4 в 2011 году

https://static.news.ru/photo/38fb97e2-ea98-11ea-8dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Роскосмос рассчитал орбиту астероида 2011 ES4 ещё в 2011 году. Ведомство признало риск столкновения объекта с Землёй несущественным.

После обнаружения рассчитываются орбиты на долгосрочную перспективу и потенциальная опасность для Земли. Вероятность столкновения 2011 ES4 была рассчитана ещё в 2011 г. и была признана несущественной, — говорится в сообщении корпорации на её официальной странице в социальной сети Twitter.

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Потенциально опасный астероид 2011 ES4 размерами от 22 до 49 метров пройдёт близ Земли. Предположительно, на минимальное расстояние к планете он подлетит в 19:12 мск 1 сентября.

Между Землёй и небесным телом в тот момент будет около 120 тыс. км, при этом Луна расположена в 384 тыс. км от планеты. Космическое управление США отмечает, что скорость полёта астероида составляет 8,16 км/с. Он открыт 2 марта 2011 года. Астероид принадлежит группе «Аполлонов», небесных тел, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли.

По данным Роскосмоса, подобные объекты постоянно приближаются к планете. В августе 2020 года зарегистрировано около 80 подобных событий. Минимальное расстояние до Земли составляло менее 8 тыс. км. Большая часть сближений — новые астероиды, и только 10 из них обнаруживались до этого ранее (в 2007–2018 годах).

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Ранее NEWS.ru сообщал, что предприятия Роскосмоса приступили к работе над методиками посадки космического корабля на астероид. Об этом рассказал гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что такая технология может появиться уже к 2030 году. Основной сложностью при осуществлении такой посадки может стать необходимость каким-то образом зацепиться за астероид.