Роскосмос предложит иностранцам ракеты для OneWeb по льготной цене

Корпорация «Роскосмос» на льготных условиях предложит пусковые услуги на ракетах, оставшихся после разрыва сотрудничества с OneWeb. Об этом заявил РИА Новости гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что льготные условия будут предоставлены только тем странам, которые дружественно и уважительно относятся к России и к её ракетно-космической отрасли.

Учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнёрам пусковые услуги по льготной цене. <...> Это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли, — сказал Рогозин.

Он также добавил, что от российских частных спутникостроительных компаний запрос на запуски ракет уже поступил. Рогозин отметил, что сами по себе данные аппараты слишком лёгкие и потому отправятся на орбиту как попутная нагрузка с более крупными спутниками. Планирование запусков уже идёт.

Рогозин также рассказал, что ракеты для OneWeb могут пребывать на наземном хранении ещё долгое время и задачи запустить их как можно скорее пока нет.

РФ отказалась от запуска спутников OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава совета директоров компании, а сама компания не дала гарантий неиспользования спутников в военных целях.

Руководитель «Института космической политики» Иван Моисеев, комментируя произошедшее, заявил, что репутация Роскосмоса от разрыва с OneWeb не упадёт, потому что уже некуда. Ведомство потребовало невозможного, когда попросило у компании гарантий, что их спутники не будут использовать военные, объяснил он.

Что касается OneWeb, то компания после отказа Роскосмоса от сотрудничества с ней заключила соглашение с американской компанией SpaceX на выведение своих спутников на орбиту. Первый запуск запланирован на 2022 год.