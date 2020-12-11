Роскосмос предлагает поднять оклады космонавтам

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В Роскосмосе задумались об увеличении окладов космонавтов. Тем из них кто совершил космический полёт предлагается платить не 69,6 тыс. рублей, а 94,7 тыс. рублей

Об этом говорится в проекте постановления правительства. Документ прдусматриваеет повышениие выплат тем, кто состоит в отряде космонавтов РФ «в сроки и размере, которые определяются для работников федеральных бюджетных и казённых учреждений в установленном порядке».

В частности, планируется оклад кандидата в космонавты поднять с 60,9 тысяч рублей до 82,8 тысяч рублей, космонавта — с 63,8 тысяч рублей до 86,8 тысяч рублей, инструктора-космонавта — с 88,4 тысяч рублей до 120,3 тысяч рублей. Космонавтам, которые совершили космический полёт, предлагается увеличить оклад с 69,6 тысяч рублей до 94,7 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Ранее гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин ответил на то, что в Воронеже предлагают вакансию инженера-конструктора в Центре Хруничева с зарплатой от 35 тысяч рублей.

По его словам, сотрудники московских предприятий Роскосмоса зарабатывают больше 35 тысяч рублей в месяц, а на воронежском КБ химавтоматики пришлось установить минимальный размер оплаты труда для найма молодых специалистов.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роскосмоса отметил, в чём одно из главных преимуществ российской госкорпорации перед космическими агентствами других стран.