https://static.news.ru/photo/2efd9766-1ffc-11ea-95d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Корпорация «Роскосмос» намерена создать для доставки на Луну грузов с её орбиты универсальный посадочный модуль.

Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнёров, — цитирует ТАСС руководителя государственной корпорации Дмитрия Рогозина.

Он добавил, что этот проект можно коммерциализировать, чтобы оправдать колоссальные средства, которые будут необходимы для его реализации. При этом Рогозин не уточнил, сколько времени может потребоваться для создания посадочного модуля.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскосмос планирует в несколько этапов реализовать программу освоения Луны к 2040 году. Во время первого из них будет проведена обкатка технологий на Международной космической станции. На лунную орбиту выведут базовый модуль новой станции, а на спутник Земли отправят автоматические аппараты «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Следующий этап предполагает высадку космонавтов на Луне, а завершающий — строительство на ней посещаемой базы, доставку оборудования для бурения, создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов, а также астрофизической обсерватории.