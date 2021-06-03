Корабль «Буран» поместили под круглосуточную охрану

https://static.news.ru/photo/eeb957f2-c44c-11eb-9526-96000091f725_660.jpg Фото: oldschool_boy80/instagam.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что космический корабль «Буран» на объекте космодрома Байконур взяли под круглосуточную охрану. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в соцсетях распространились фото, на которых видно, что «Буран» разрисован граффити. Госкорпорация подтвердила, что на объект проникла группа неизвестных, также отмечалось, что рисунки уже закрасили. Рогозин в ходе Петербургского международного экономического форума пообещал , что подобных инцидентов больше не произойдёт — охрана выступит гарантом безопасности корабля.

Глава госкорпорации отметил, что недостроенный «Буран» и его макет «в своё время каким-то образом оказались в руках частного гражданина Казахстана». По данному факту ведётся расследование. По словам Рогозина, Роскосмос разрабатывает способ безопасно извлечь лётный образец «Бурана» из корпуса здания, при этом приходится учитывать риски обрушения кровли. Такая судьба постигла в 2002 году единственный летавший в космос «Буран» (изделие 1.01). Он был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре.

Роскосмос намерен возродить проект «Буран», однако, как стало известно ранее, наработки по оригиналу не будут слепо копировать.