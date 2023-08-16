Роскосмос показал «селфи» станции «Луна-25»

Фото: t.me/roscosmos_gk

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в Telegram-канале новый снимок с камер автоматической станции «Луна-25», которая в эти дни движется к естественному спутнику Земли. Ракета с лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Достичь конечной цели планируется 21 августа.

Публикуем новый снимок с камер автоматической станции «Луна-25» на этапе перелета к естественному спутнику Земли, — говорится в сообщении Роскосмоса.

Первые снимки с аппарата были обнародованы 14 августа. На них можно увидеть элементы корпуса аппарата, Землю, а также Луну, которая является конечной целью станции.

Во время пути станция уже дважды корректировала траекторию полета. Впервые это произошло 12 августа. Тогда двигатели включились в 16:00 мск и проработали 46 секунд. Второй раз их запускали 14 августа. Двигательная установка проработала 24,3 секунды.

Все системы «Луны-25» работают штатно. Научные приборы провели первые измерения, команда проекта их обрабатывает.

Ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Она должна достичь цели 21 августа.

Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, целью космической миссии станет поиск воды на спутнике. Он напомнил, что о наличии на Луне водорода ученые узнали еще во времена СССР, однако его соединения так и не были найдены. Новые исследования позволят понять, как в целом эволюционировала Солнечная система.