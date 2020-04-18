Роскосмос показал «Ракету Победы»

https://static.news.ru/photo/dd0fb5ac-8175-11ea-9359-fa163e074e61_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Роскосмос опубликовал снимки грузового космического корабля «Прогресс МС-14» и «Ракеты Победы» — носителя «Союз-2.1а» с нанесённым на него логотипом 75-й годовщины Победы, георгиевской ленты и орденов Великой Отечественной войны. 25 апреля с космодрома Байконур запланирован пуск этой ракеты к МКС.

Проведен авторский осмотр корабля, выполнены накатка головного обтекателя и проверена стартовая готовность в составе космической головной части, — говорится в подписи к фото Роскосмоса в Twitter.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в шутку пообещал на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Плесецк запустить «КамАЗ». Таким образом он напомнил, что в 2018 году глава компании SpaceX Илон Маск запустил свой красный автомобиль Tesla на ракете сверхтяжёлого класса Falcon Heavy.