Роскосмос показал кадры пролета мимо Земли потенциально опасного астероида

Госкорпорация Роскосмос опубликовала 19 января в своем Telegram-канале кадры пролета потенциально опасного астероида PC1 диметром около 1 километра во время его сближения с Землей на минимальное расстояние. Как сообщается, астероид может представлять угрозу планете, так-как пересекает орбиту Земли и делает один оборот вокруг Солнца за 572 дня.

Телескоп Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН ОРИ-22 (Кастельгранде, Италия) заснял потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1). Кадры получены в ночь на 19 января во время сближения астероида с Землей на минимальную дистанцию. 19 января он прошел на расстоянии около 2 млн км от нас (для понимания: это почти в 5 раз дальше Луны), — рассказали в Роскосмосе.

Ранее учёные из Института прикладной математики РАН сообщили об обнаружении астероида с массой в 18 тыс. тонн, который должен будет сблизиться с нашей планетой 5 апреля 2095 года.

Сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев рассказал, что астероиды диаметром 40–50 метров в случае падения на Землю могут привести к жертвам и разрушениям.