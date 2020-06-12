Роскосмос поделился планами пусков с Восточного и Байконура

https://static.news.ru/photo/4a09d464-ad02-11ea-a3f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Госкорпорация «Роскосмос» планирует осуществить 20 пусков ракет с космодрома Байконур и шесть — с космодрома Восточный в ближайшие 12 месяцев.

В период с июля текущего года по июль 2021 года планируется запустить три ракеты «Протон» и 17 «Союз-2» с Байконура, с Восточного будут запускать «Союзы», передаёт РИА Новости.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что на планы корпорации по пускам, (их собирались осуществить 33 раза), могут быть нарушены в связи с пандемией коронавируса и банкротством британской компании ONeWeb, о котором было заявлено 27 марта 2020 года.

На данный момент выполнено семь стартов: четыре — с космодрома Байконур и три — с космодрома Плесецк.

Как писал NEWS.ru ранее, первые секции стартового стола для ракетного комплекса «Ангара» отправлены из Северодвинска на космодром Восточный по железной дороге. Основная, крупногабаритная часть будет отправлена в июле по Северному морскому пути.