Роскосмос планирует привить отряд космонавтов вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/2e6e478e-395d-11eb-ae93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Российские космонавты и сотрудники Центра подготовки космонавтов будут привиты от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА).

ФМБА России совместно с госкорпорацией «Роскосмос» и руководством ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» проводит работу по организации вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 отряда космонавтов, — цитирует сообщение ТАСС.

При этом в ФМБА добавили, что за весь период пандемии не было допущено срыва космической программы запусков, в том числе двух пилотируемых. В агентстве заявили, что космонавты — особый контингент, их здоровье должно быть стабильно для реализация стратегически важных задач государства даже в условиях пандемии.

Кроме того, ФМБА России планирует также в дальнейшем провести вакцинацию сотрудников ключевых предприятий госкорпорации. В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что госкорпорация ведёт активную работу с агентством, чтобы внести вклад в дело борьбы с пандемией.

Как писал NEWS.ru, Рогозин заявил, что сотрудники московских предприятий Роскосмоса зарабатывают больше 35 тысяч рублей в месяц, а на воронежском КБ химавтоматики пришлось установить минимальный размер оплаты труда для найма молодых специалистов.