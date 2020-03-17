Позже Рогозин добавил, что отменены все выезды сотрудников Роскосмоса за рубеж, кроме командировок на Байконур.
Отмечается, что ранее запуск миссии ExoMars-2020 перенесен с лета этого года на 2022 год. Среди причин назывались необходимость дополнительных технических проверок, а также пандемия коронавируса.
Кроме того, российские специалисты, обеспечивающие пуск ракеты «Союз-2» со спутниками OneWeb, который должен состоятся 21 марта с Байконура, прошли тщательный медицинский осмотр перед допуском на космодром. При этом Рогозин поблагодарил правительство Казахстана за возможность ритмичной работы космодрома.
Ранее NEWS.ru передавал, что массовые мероприятия с приездом гостей из-за рубежа по случаю празднования Дня космонавтики планируется провести 4 октября — в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.