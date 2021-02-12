Роскосмос опубликовал красочный снимок края марсианского кратера

https://static.news.ru/photo/589076de-6ed4-11eb-a867-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Роскосмос опубликовал уникальное цветное изображение части кратера Марса. Снимок был сделан 19 октября 2020 года камерой CaSSIS, установленной на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars 2016.

На фото — юго-восточный край кратера, расположенного неподалёку от гигантской равнины Эллада. Его размер составляет 12 км, на снимке видна только его часть площадью 5 на 10 км.

Благодаря цветным фильтрам камеры CaSSIS кратер предстал во всей своей палитре — от жёлтого до синего цвета. Это разнообразие обусловлено присутствием различных минералов, которые по-разному отражают свет на разной длине волны.

Светлые залежи указывают на выход коренных пород, которые могут содержать в себе древние глинистые минералы, сформировавшиеся в присутствии воды. Кроме того, здесь также хорошо видны нанесённые ветром песчаные отложения, создающие «рябь» на дне кратера. Их характерный рыжевато-коричневый оттенок указывает на наличие оксидов железа, — сообщается на сайте Роскосмоса.

Ранее видео с кадрами, снятыми на орбите Марса, прислал на Землю китайский зонд «Тяньвэнь-1». В объектив попала поверхность Красной планеты. Аппарат снимает и освещённую Солнцем часть «соседа» Земли, и тёмную.

Как писал NEWS.ru, учёные из научного проекта SWIM (Subsurface Water Ice Mapping) создали карту водяного льда, обнаруженного под поверхностью Марса. Эти сведения были получены в результате миссий космических аппаратов NASA Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Global Surveyor и Mars Odyssey. По мнению авторов проекта, эта карта должна помочь при выборе места для будущей высадки на Красную планету.