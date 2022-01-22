Роскосмос опубликовал фото острова Тонга после извержения вулкана

Фотографию одного из островов Королевства Тонга, разрушенного в результате извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане, опубликовал Роскосмос в Telegram-канале. Снимок был сделан спутником «Канопус-В». На изображении можно увидеть границу острова до извержения вулкана.

Неделю назад в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое продолжалось несколько дней. Основной удар пришёлся на острова Тонга, — говорится в сообщении.

Мощное извержение вулкана и спровоцированное им цунами вызвали масштабные разрушения в Королевстве Тонга.

Столица Нукуалофа, которая находится в 65 км к северу от вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, была частично затоплена. Король Тонги Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца.

Ранее вулканолог из Новой Зеландии, профессор Университета Окленда Шэйн Джейсон Кронин заявил о том, что извержение вулкана стало крупнейшим подобным событием за последние 30 лет. Оно было настолько мощным, что подземные толчки ощущались за тысячи километров от места разгула стихии.

Извержение в итоге привело к возникновению цунами, волны дошли до берегов Японии и Перу, однако больших разрушений не было зафиксировано.