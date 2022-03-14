Роскосмос опроверг проблемы с возвращением американского астронавта с МКС

Возвращение экипажа корабля «Союз МС-19» на Землю с Международной космической станции с американским астронавтом Марком Ванде Хаем на борту состоится по плану 30 марта, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Как пишет «Интерфакс», безопасная работа экипажа МКС остаётся важнейшим приоритетом компании.

Американский астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю 30 марта на борту российского космического корабля «Союз МС-19» вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, — сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Там добавили, что Роскосмос всегда был и останется «надёжным партнёром».

До этого в американских СМИ сообщалось, что из-за санкций США, введённых против российской ракетно-космической отрасли, с возвращением на Землю американского астронавта могут возникнуть проблемы.

Ранее научный журналист Карл Урбан отметил, что санкции Запада в отношении России и ответные меры Москвы ставят под угрозу дорогостоящие международные проекты в сфере космоса. Так, в рамках совместной миссии ExoMars существует проект запуска к Красной планете европейского марсохода, который оказался под угрозой. Его посадочный модуль разработали в РФ, там же должен состояться и старт миссии. Эксперт указал, что в настоящее время «многие ожидают» заявления об отмене запуска от Европейского космического агентства.