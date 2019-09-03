https://static.news.ru/photo/a673055e-b23f-11e9-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

Роскосмос опроверг данные NASA о потенциальной угрозе космического мусора для Международной космической станции (МКС).

Космический мусор не представляет угрозы для станции, — говорится в сообщении ведомства.

Головной научный институт ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш получил предварительные расчёты от NASA об угрозе МКС и необходимости провести манёвр уклонения, однако расчёты баллистиков ЦНИИмаш опровергли эти данные, о чём уведомили партнёров из США.

Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает, — приводит РИА Новости заявление Роскосмоса.

Ранее News.ru писал о том, что NASA запустит программу изменения траектории астероидов Dart уже в следующем году. Если этого не сделать, то Земле в будущем может быть нанесён существенный ущерб из-за возможного столкновения с крупными астероидами. Но, по мнению европейцев, одной лишь инициативы NASA недостаточно для успеха: Dart нуждается в помощи ещё одной программы — Hera. В рамках обоих проектов будет также вестись борьба с космическим мусором, который мешает работе околоземных спутников.