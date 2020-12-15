Роскосмос обещает окончательно заделать трещину на МКС в феврале 2021 года

https://static.news.ru/photo/573c1ba6-3ec5-11eb-a5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/vk.com

Трещину на Международной космической станции (МКС) окончательно заделают в феврале 2021 года, когда на орбиту доставят специальный комплект для ремонта. Операцию осуществят с помощью грузового корабля «Прогресс», заявили представители Роскосмоса.

Установленная экипажем МКС новая заплатка в российском модуле «Звезда» не остановила утечку воздуха. 17 ноября Сергей Рыжиков заделал на МКС трещину заплаткой из резины и алюминиевой фольги. 18 ноября во время выхода в открытый космос космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков провели осмотр обшивки модуля «Звезда» в районе трещины. Они сфотографировали обшивку и доложили в ЦУП, что больше никаких повреждений не нашли. Космонавты уточнили размер трещины, он составляет 4,5 см в длину.

Заместитель руководителя полётом [российского сегмента МКС] Юрий Гидзенко сообщил <...>, что окончательная герметизация переходной камеры [модуля «Звезда»] пройдёт в феврале 2021 года, когда очередной грузовой корабль «Прогресс» доставит на борт специальный ремкомплект, — говорится в публикации журнала «Русский космос», выпускаемого госкорпорацией.

Запуск корабля «Прогресс МС-16» к МКС ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур запланирован на 15 февраля 2021 года. Очередные проблемы с воздухом начались на МКС 12 декабря. В очередной раз отключилась система получения кислорода «Электрон-ВМ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что разрабатываемая в России новая орбитальная станция, созданием которой занимается корпорация «Энергия», будет иметь неограниченный срок службы. Этого удастся добиться за счёт замены модулей, а также открытой архитектуры. Таким образом, объект станет первым аналогичным проектом, в который закладывается неограниченный срок эксплуатации.