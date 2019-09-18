https://static.news.ru/photo/92bbd96e-d9f4-11e9-8e78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Из запланированных 45 запусков ракет Роскосмос выполнит около 40. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время встречи со студентами университета «Военмех» им. Устинова в Петербурге.

Рогозин рассказал, что три аппарата уже точно «уехали» на следующий год, передаёт ТАСС .

Это не наши аппараты, а аппараты наших иностранных партнёров. Они их не успели изготовить. Они «уезжают» на 2020 год, — сказал он.

Рогозин при этом уточнил, что «в пределах 40 пусков должно быть». Глава Роскосмоса пояснил, что в общее число пусков входят и боевые, а их число будет добавлено в конце года. Сейчас выполнено 18 пусков, рассказал глава госкорпорации.

Ранее Рогозин сообщил о важности совместной с другими странами мира борьбы против астероидов. По его словам, данный процесс не только поспособствует развитию новейших технологий, но и сблизит разные государства, писал News.ru.