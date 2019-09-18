Стоимость изготовления новой многоразовой российской ракеты-носителя с двигателем, работающим на метане, составит около 900 млн рублей. Она будет на треть дешевле ракеты «Союз-2.1б».
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Как писал News.ru, стендовый вариант метанового ракетного двигателя планируется выпустить к 2020 году. В настоящее время разработка находится на стадии проектирования. Генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что в 2020 году пройдут первые испытания двигателя. На разработку метанового ракетного двигателя Роскосмос выделил Конструкторскому бюро химавтоматики 809 млн рублей.