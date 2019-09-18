https://static.news.ru/photo/68a55804-da2a-11e9-9146-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Стоимость изготовления новой многоразовой российской ракеты-носителя с двигателем, работающим на метане, составит около 900 млн рублей. Она будет на треть дешевле ракеты «Союз-2.1б».

В презентации, размещённой на сайте госкорпорации, сообщается, что стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б» составляет 1,28 млрд рублей, а ракеты с метановым двигателем — около 900 млн рублей. Пуск новой ракеты обойдётся также на 10% дешевле, чем «Союза-2.1б» — $40,5 млн вместо $45 млн.

Как писал News.ru, стендовый вариант метанового ракетного двигателя планируется выпустить к 2020 году. В настоящее время разработка находится на стадии проектирования. Генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что в 2020 году пройдут первые испытания двигателя. На разработку метанового ракетного двигателя Роскосмос выделил Конструкторскому бюро химавтоматики 809 млн рублей.