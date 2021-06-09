Роскосмос назвал место в России, где будет видно затмение Солнца

https://static.news.ru/photo/9bbe4892-c8c9-11eb-8622-96000091f725_660.jpg Фото: Московский планетарий

В Якутии и на Чукотке россияне смогут наблюдать за кольцеобразным затмением Солнца 10 июня. Максимальная фаза будет наблюдаться в 13:40 по московскому времени, сообщил Роскосмос со ссылкой на данные Московского планетария.

Затмение начнётся в Северной Америке и закончится на нашем Дальнем Востоке. На территории России будут видны частные фазы затмения — от 0,01 в Комсомольске-на-Амуре до 0,91 в городе Певек на Чукотке, — сказано на сайте корпорации.

Жители столицы смогут увидеть лишь частные фазы затмения. Максимум будет наблюдаться в 14:26, когда Луна закроет Солнце на 16%. На территории РФ кольцеобразные солнечные затмения не были замечены больше 50 лет.

Московский планетарий

За космическим ялением кроме россиян будут наблюдать жители Онтарио (Канада) и Гренландии. Также полностью кольцеобразная фаза будет на Северном полюсе.

Ранее NASA опубликовало самый яркий снимок центра Млечного Пути. Составное изображение центра нашей галактики было за год создано астрономом, застрявшим дома во время пандемии.