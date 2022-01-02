Роскосмос назвал дату запуска пилотируемого корабля «Союз МС-21»

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-21» запланирован на вечер 18 марта говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в Instagram. К МКС должны отправиться космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Следующий запуск намечен на 21 сентября. Также на осень запланирован полёт американского пилотируемого корабля Crew Dragon, на котором может полететь россиянка Анна Кикина.

На 18 марта в 18:55 по московскому времени с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-21», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дублирующий экипаж входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

Всего же в 2022 году должны состояться два пилотируемых запуска российских кораблей. 21 сентября с Байконура запланирован запуск пилотируемого корабля «Союз МС-22».

А в сентябре-октябре на МКС в рамках перекрёстных полётов с США на корабле Crew Dragon должна отправиться единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина.

Ранее сообщалось, что на 12 января намечена первая в 2022 году плановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС). Станция поднимется на 850 метров, средняя высота её орбиты увеличится до 417,73 километра.