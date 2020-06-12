Роскосмос начал переброску пускового стола для «Ангары» на Восточный

https://static.news.ru/photo/b11925c8-acbd-11ea-b90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Первые секции стартового стола для ракетного комплекса «Ангара» отправлены из Северодвинска на космодром Восточный по железной дороге. Основная, крупногабаритная часть будет отправлена в июле по Северному морскому пути.

Планируется, что стартовый комплекс доберётся до космодрома к первым числам сентября, — говорится в сообщении Роскосмоса.

Уточняется, что для перевозки некрупных элементов пускового стола задействуют около 40 единиц железнодорожного транспорта. Гигантские составные части массой более 2 тыс. тонн, а также корпус вакуумной установки, впервые перевезут на судне через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря. В порту «Советская гавань» их перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на космодром.

Первый пуск ракеты-носителя «Ангара» с Восточного намечен на 2023 год.

Как писал NEWS.ru, Минобороны РФ и предприятие Роскосмоса Центр Хруничева заключили соглашение на серийное производство ракеты-носителя «Ангара». Согласно первому контракту, военное ведомство получит четыре носителя модификации «Ангара-А5». На 2020 год запланирован второй испытательный пуск носителя. Первый состоялся в декабре 2014 года с Плесецка. Тогда «Ангара-А5» вывела на геостационарную орбиту макет спутника.