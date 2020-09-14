Роскосмос может отправить собственную миссию на Венеру

https://static.news.ru/photo/96693bf6-f73f-11ea-ba8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал полностью российскую миссию на Венеру после того, как учёные обнаружили в атмосфере этой планеты газ фосфин, который свидетельствует о возможной внеземной жизни.

У нас в программе есть тема восстановления исследования Венеры — совместно с американцами проект «Венера-Д». Мы также рассматриваем и отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера — это всё-таки русская планета, — цитирует РИА Новости Рогозина.

Он отметил, что проекты миссий по исследованию Венеры включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021–2030 годов. Эта программа ещё не утверждена.

Ближайшая миссия на Венеру планируется в 2027–2029 годах. Это должен быть совместный российско-американский проект «Венера-Д». Однако РФ пока не выделила на него финансирование. Учёным для его реализации необходимо более 17 млрд рублей на 10 лет, примерно такую же сумму должна предоставить американская сторона.

Как писал NEWS.ru, глава американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн прокомментировал обнаружение на Венере фосфина — газа, который называют одним из маркеров присутствия внеземной жизни. Брайденстайн заявил, что это открытие является наиболее важным событием в пользу теории о существовании жизни вне Земли. Он также добавил, что настало время сделать изучение Венеры приоритетом.

Фосфин — бесцветный ядовитый газ, который на Земле производится анаэробными (не требующими кислорода) микроорганизмами. Его обнаружили учёные британского Кардиффского университета и американского Массачусетского технологического университета с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и Атакамской большой антенной решётки миллиметрового диапазона в Чили.