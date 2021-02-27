Роскосмос может досрочно запустить новейшие спутники «Экспресс»

https://static.news.ru/photo/008b953a-78e9-11eb-b484-96000091f725_660.jpg Фото: iss-reshetnev.ru

Запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» с космодрома Байконур могут осуществить на несколько месяцев раньше намеченного срока.

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял, что старт ракеты с «Экспрессами» состоится в четвёртом квартале 2021 года. Представитель ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что в корпорации думают над переносом запуска на август или сентябрь. Ещё один осведомлённый источник подтвердил эту информацию и добавил, что досрочный старт стал возможен по итогам испытаний космических аппаратов.

Сборку двух моделей спутника «Экспресс» осуществляет компания «Информационные спутниковые системы имени Решетнева». Запускать их собираются с помощью ракеты-носителя «Протон-М», оснащённой разгонным блоком «Бриз-М». Договор между российской компанией и итальянским подразделением международного концерна Thales Alenia Space на создание спутников заключили в августе 2018 года.

«Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» разместят на геостационарной орбите в позициях 103 и 145 градусов восточной долготы. Космические аппараты предназначены для предоставления качественных услуг связи и телерадиовещания для потребителей в РФ и других странах.

Ранее в Роскосмосе объявили, что международный экипаж отправится на пилотируемом корабле «Союз МС-18» на МКС 9 апреля, передавал NEWS.ru.