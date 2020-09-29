Роскосмос: МКС может потребоваться дополнительный воздух после утечки

https://static.news.ru/photo/2b69436a-02c9-11eb-b892-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

После утечки воздуха на Международную космическую станцию (МКС) может быть доставлена дополнительная партия кислорода, заявил директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

Вместе с тем он отметил, что на МКС на самом деле не произошло ничего страшного, ситуация с утечкой воздуха, по его словам, является «нормативной». Однако если утечка будет продолжаться достаточно долгое время, то станции потребуется дополнительный кислород, который будет туда доставлен, сообщают «Вести».

С точки зрения порядка проведения работ, конечно, это повлияет на программу, но не повлияет критично, — добавил он.

Как сообщал NEWS.ru, 29 сентября в российском сегменте МКС была обнаружена утечка, за восемь часов давление атмосферы МКС уменьшилось на 1 мм ртутного столба. Сергей Крикалёв ранее назвал утечку не угрожающей МКС и ее экипажу. Позднее в Роскосмосе назвали точное место утечки — воздух выходит за борт через один из вакуумных клапанов.